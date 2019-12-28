NY Times’tan Kaşıkçı tepkisi

Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı" ifadelerine yer verildi. Prens Selman'ın mahkemeye direktiflerde bulunduğuna da dikkat çekildi.