NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri

Geçtiğimiz Şubat ayında Houston Nehri yakınlarında düşen internet devi Amazon'un kargo uçağı B767'ye ait kokpit kayıtları açıklandı.

İnternet devi Amazon'un kargo şirketi Prima Air Cargo'nun Atlas Air'den kiraladığı B767 tipi kargo uçağı geçtiğimiz Şubat ayında düşmüştü.

Miami-Houston seferini yapan uçakla irtibat Bush Uluslararası Havalimanı'na 48 km kala kesilmiş ve uçak Trinity Koy'una düşmüştü.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB - National Transportation Safety Board), kazaya ilişkin kokpit ses kayıtlarının da içinde olduğu raporu paylaştı.

Pilotların son sözleri şunlar oldu;

-Stall oluyoruz

+Stall

-Tanrım sen merhamet et bana

+Tanrım merhamet

-Neler oluyor

*(Hızlı nefes alışverişi

+Çek, çek, çek

-Aman Tanrım

+Tanrım aldın ruhumu