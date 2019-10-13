NSU kurbanları için dikilen anıtlara yönelik saldırılar

Almanya’da ırkçı NSU terör örgütünün kurbanları için dikilen anıtlar son yıllarda çok sayıda saldırının hedefi oldu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: "NSU anıtlarına yönelik saldırılar kurbanların yakınlarının yüzüne vurulan bir darbedir"

Die Welt gazetesinin haberlerine göre, NSU kurbanları için Almanya'nın değişik kentlerinde dikilen anıtlar son yıllarda çok sayıda saldırının hedefi oldu.

Bazı anıtların birden fazla kez saldırıya uğradığının kayda geçtiğine işaret edilen haberde, şimdiye kadar hiçbir failin yakalanmadığı vurgulandı.

Haberde, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için Kassel kentinde dikilen anıta kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce 2014’te bir saldırı gerçekleştirildiği anımsatılırken, Rostock şehrinde NSU kurbanı Mehmet Turgut için dikilen anıta 2014’den bu yana üç saldırı düzenlendiği belirtildi.

Nürnberg’de NSU kurbanları için konulan anıtın 2015 yılında yerinden söküldüğü, aynı kentte ayrıca iki ayrı anıta gamalı haç çizildiği aktarılan haberde, Heilbronn kentinde 2008'de NSU kurbanı Alman polis Michele Kiesewetter için dikilen anıtın sökülerek nehre atıldığı, aynı kentte 2014'te NSU kurbanlarının anıtına boyalı saldırı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan geçen hafta, NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek adına Zwickau kentinde dikilen meşe ağacı kesilmiş, ardından aynı yere konulan bir bank da tahrip edilmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, devletin aşırı sağa ve yabancı düşmanlığına karşı kararlılıkla mücadele etmesi gerektiğini belirterek "NSU anıtlarına yapılan saldırılar kurbanların yakınlarının yüzüne vurulan bir darbedir. “ dedi.

Seehofer, toplumun bu saldırılara tahammül etmemesi gerektiğini kaydetti.

- NSU terör örgütü

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlamıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018’de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU terör örgütünün varlığının ortaya çıkmasının ardından birçok kentte NSU kurbanları için anıtlar dikilmişti.

AA