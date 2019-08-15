15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:55:33
Notre Dame’da kurşun temizliği
Fransa'nın başkenti Paris'te, geçen nisan ayında büyük bölümü küle dönene Notre Dame Katedrali'nde yangın nedeniyle açığa çıkan ve biriken kurşunu temizleme hazırlıkları başladı.
Yüksek basınçlı su sisteminin kullanılacağı temizleme çalışmaları sırasında, bölge yaya ve araç trafiğine kapatılacak.
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