Nostaljik buluşma
Hollywood'un kült filmi Grease’in başrol oyuncuları John Travolta ve Olivia Newton-John, 41 yıl sonra, canlandırdıkları Danny Zuko ve Sandy Olsson’un karakterlerinin kıyafetlerini tekrar giydi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
ABD’nin New York kentinde, filmin 40. yılına özel düzenlenen bir davette yan yana gelen oyuncular, davetlilere nostaljik dakikalar yaşattı. Instagram hesabından Travolta ile yan yana fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, “Film çekildikten sonra ilk defa bu kostümlerleyiz. Yıllar sonra bir araya gelmek muhteşem bir duygu Çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Grease, vizyona girdiği 1978 yılında, 300 milyon sterlin hasılat elde etmişti.
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