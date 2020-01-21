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21 Ocak 2020 Salı 00:50:50 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 00:51:49

Norveç'te koalisyon hükümetinde 'DEAŞ' krizi

Norveç'te aşırı sağcı parti, DEAŞ üyesi bir kadın ve çocuklarının ülkeye kabul edilmesi üzerine koalisyon hükümetinden çekildi.

Norveç'te, aşırı sağ görüşlü Gelişim Partisi (Fremskrittspartiet), DEAŞ üyesi ve çocuklarının ülkeye kabul edilmesi üzerine, ortağı olduğu koalisyon hükümetinden ayrıldığını açıkladı.

Gelişim Partisinin lideri Siv Jensen, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon hükümetinden ayrıldıklarını duyurdu.

Jensen, "Gelişim Partisini hükümete ben taşıdım, şimdi hükümetten çıkarıyorum. Bunu, doğru olduğu için yapıyorum. Gelişim Partisi olarak hükümette yer almamıza rağmen, hükümette yer almamıza değecek şekilde politikalarımızı uygulayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetten ayrılmalarına rağmen hükümeti destekleyeceklerini belirten Jensen, başbakan olarak Muhazafakar Parti (Höyre) lideri Erna Solberg'e destek verdiklerini bildirdi.

Gelişim Partisi, 169 sandalyeli Norveç Parlamentosu'nda 27 parlamenter ile Norveç'in 3. büyük partisi konumunda yer alıyor.

Parlamentoda, sağ blokta yer alan partiler 88 temsilci ile çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Norveç hükümeti geçen hafta, Suriye'de bulunan DEAŞ üyesi Pakistan asıllı 29 yaşındaki Norveç vatandaşı bir kadın ile iki çocuğuna, ülkeye dönüş izni vermişti.

Norveç'te 2017'de yapılan seçim sonucunda 4 partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AA

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