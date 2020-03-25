Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüsün sonu yakın

Dünya genelinde yaklaşık 440 bin koronavirüs vakası görüldü, yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Stanford Üniversitesi'nde biyofizikçi olarak çalışan Michael Levitt, koronavirüs ile ilgili bir tahmin yaptı.

KORONA YAKINDA BİTECEK



Nobel ödüllü Levitt, koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu. Levitt, daha önce de Çin'deki salgının en kötü döneminin geride kaldığını ve artık durumun düzelmeye başlayacağını söylemişti.

"PANİK YAPMAYIN"



Los Angeles Times'a konuşan biyofizikçi, "Asıl kontrol etmemiz gereken şey panik. Bizlere bir şey olmayacak ve her şey yoluna girecek." diyerek, felaket habercilerine fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

RAKAMLAR DÜŞÜŞTE



"Rakamlar hala kulağımızda çınlıyor ancak, düşüşün başladığına ilişkin net sinyaller var." diyen Levitt, sosyal mesafe önleminin işe yaradığını aktardı.

ÇİN TAHMİNİ TUTTU



Michael Levitt, daha önce de Çin'de Şubat ortasında toplamda 80 bin vakaya ve 3 bin 250 ölüme ulaşılacağını öngörmüş ve bu tahmini 80 bin 298 vaka ve 3 bin 245 ölüm ile neredeyse tutmuştu.