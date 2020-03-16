16 Mart 2020 Pazartesi 11:36:41 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:39:06
Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Nijeryalı yetkililer yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası çıkan yangın sonunda yaklaşık 50 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Nijeryalı yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İHA
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