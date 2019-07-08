Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü
Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kano-Takai kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün 3 otomobille çarpıştığını belirtti.
Mato, kazada 5'i çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- BM: Boko Haram en az 8 bin çocuğu asker olarak kullandı
- İngiltere Trump hakkındaki diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır'
- Pakistan'da geçen yıl 12 olan çocuk felci vakası bu yılın temmuz ayında 41'e çıktı
- Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü