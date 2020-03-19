  • Bist 100
    85195.4
  • Dolar
    6,5440
  • Euro
    7,0104
  • Altın
    311,7440
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti İtalya'da 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti
Provokatif 'korona' paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında Provokatif 'korona' paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında
MSB: Kalp krizi nedeniyle 1 asker şehit MSB: Kalp krizi nedeniyle 1 asker şehit
TRT'den flaş karar! Dizilere ara verildi TRT'den flaş karar! Dizilere ara verildi
BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek
Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi
Feyzioğlu'ndan çağrı: Yargıda yasal süreler ve icra takipleri durdurulsun Feyzioğlu'ndan çağrı: Yargıda yasal süreler ve icra takipleri durdurulsun
Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı
Bakan Soylu'dan son dakika koronavirüs açıklamaları Bakan Soylu'dan son dakika koronavirüs açıklamaları
Monaco Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Nijerya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
ABD Başkanı Trump Twitter'dan tüm dünyaya duyurdu: Er ya da geç kazanacağız ABD Başkanı Trump Twitter'dan tüm dünyaya duyurdu: Er ya da geç kazanacağız
Sağlık Bakanlığı açtı! İnternetten corona testi Sağlık Bakanlığı açtı! İnternetten corona testi
Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu
Özbekistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklar boşaldı Özbekistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklar boşaldı
Can kaybı sayısı 3'e yükseldi! Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Can kaybı sayısı 3'e yükseldi! Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çin corona virüs aşısını buldu mu? Canlı yayında flaş açıklama Çin corona virüs aşısını buldu mu? Canlı yayında flaş açıklama
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
ÖSYM'den YKS duyurusu: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı ÖSYM'den YKS duyurusu: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
ABD koronavirüs için Türkiye'den 500 bin yerli tanı kiti satın aldı! Dünyada 3 ülkede var ABD koronavirüs için Türkiye'den 500 bin yerli tanı kiti satın aldı! Dünyada 3 ülkede var
Koronavirüs AB Liderler Zirvesi'ni de vurdu Koronavirüs AB Liderler Zirvesi'ni de vurdu
Eski MİT ajanı ve FETÖ'cü olan Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Eski MİT ajanı ve FETÖ'cü olan Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelendiğini açıkladı Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelendiğini açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Mart 2020 Perşembe 19:00:02 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 19:03:58

Nijerya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

 Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.

Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.

Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.

Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER