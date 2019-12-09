09 Aralık 2019 Pazartesi 20:31:22 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 20:32:24
Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde kasasında yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Niger Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Zaria şehrinden Lagos'a giden kamyonun devrildiğini belirtti.
Dagwa, kazada kamyonun kasasında bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
AA
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