Nijerya'da 2 polis öldürüldü, 7 kişi kaçırıldı

Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlediğini belirtti.

Nguroje, saldırıda 2 polisin öldürüldüğünü, 7 kişinin kaçırıldığını ifade etti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Nguroje, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

AA