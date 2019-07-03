Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğü açıklandı.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı "Hadarin Daji" operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Daramola, operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğünü, en az 30 kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız
- Hindistan'da muhalefet lideri Rahul Gandi istifa etti
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı
- Darbeci Hafter güçlerinin göçmen merkezine saldırısında ölü sayısı 44'e yükseldi