  • Bist 100
    95257.6
  • Dolar
    5,8966
  • Euro
    6,5078
  • Altın
    281,5970
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Yettiniz artık" "Yettiniz artık"
Joker gecesi Joker gecesi
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama Sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
Milli maçı izlemedi Milli maçı izlemedi
'İyi ki doğdun ömrüm'  'İyi ki doğdun ömrüm' 
Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor
AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
Galatasaray'da Falcao yine yok! Galatasaray'da Falcao yine yok!
"Sara'yı 6 yıldır görmedim" "Sara'yı 6 yıldır görmedim"
Ahmet Nur Çebi: Serdal Adalı yüzünden UEFA'ya gidemedik! Ahmet Nur Çebi: Serdal Adalı yüzünden UEFA'ya gidemedik!
Hadise sorularını duymadı Hadise sorularını duymadı
Elazığ'da plastik fabrikasında yangın Elazığ'da plastik fabrikasında yangın
Tolgay Arslan: Artık daha güçlüyüm Tolgay Arslan: Artık daha güçlüyüm
"Çok haklı bir mücadele veriyorlar" "Çok haklı bir mücadele veriyorlar"
Konser geliri Mehmetçik'e Konser geliri Mehmetçik'e
Katil İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı Katil İsrail askerleri Gazze'de atık toplayan işçilere ateş açtı
Türk bayrağıyla sınır hattında Türk bayrağıyla sınır hattında
Faizler 3 yılın dibinde Faizler 3 yılın dibinde
THY’nin yeni rotası Vancouver THY’nin yeni rotası Vancouver
Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda PAOK'u mağlup etti Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanda PAOK'u mağlup etti
Sıfır konutta stok eriyor Sıfır konutta stok eriyor
Ek ödemeye yüzde 100 zam Ek ödemeye yüzde 100 zam
Trump'a azil soruşturmasının odağındaki oğul Biden ilk kez konuştu Trump'a azil soruşturmasının odağındaki oğul Biden ilk kez konuştu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ekim 2019 Salı 21:39:19 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:40:35

Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da "Nijerya Madencilik Haftası" kapsamında fuar düzenlendi.

Dördüncüsü düzenlenen fuarda, ülkenin yeraltı kaynakları tanıtılırken, alanında uzman firmalar da madencilik alanında ürünlerini sergiledi.

Nijerya Altyapı ve İşleri Komisyon Başkanı Olamilekan Adegbite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya farklı madenlere sahip bir ülke ancak yeraltı kaynaklarının iyi işletilmesi için gerekli makinelere ve teknolojiye sahip değiliz. Bu nedenle bu fuarı düzenledik." dedi.

Adegbite, Nijerya'daki doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi için yurt dışındaki ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu alandaki sorunu çözülebilmesi için yurt dışındaki teknolojilerin ve makinelerin Nijerya'da tanıtılması gerekiyor ki yatırımcıların dikkatini çekebilelim. Ayrıca bu alanda yeni teknolojileri getirdiğimiz zaman istihdamı da yaratmış oluruz." ifadesini kullandı.

Madencilik alanındaki sorunlara da değinen Adegbite, "Maalesef yetersiz makineler nedeniyle insanlar yasa dışı madencilik yapıyor ve bu çok tehlikeli. Yeterli alet ve teknoloji olur ve madenlerimiz işletilirse yasa dışı madenciliği de önlemiş oluruz." şeklinde konuştu.

TÜRK MAKİNELERİ TANITILDI

Fuara katılan Hidromek İhracat Bölge Müdürü Tarık Benamer ise Nijerya'da düzenlenen madencilik haftası etkinliklerinde madencilik alanındaki makinelerini tanıtmak için geldiklerini aktardı.

Hidromek'in dünya üzerinde 100'den fazla bayisi olduğunu vurgulayan Benamer, "Nijerya'da bayi arayışındayız. Nijerya'da makine satışı alanında yoğun istek var. Genel olarak çok yoğun geçiyor, buraya gelen müşterilere makinelerimizi tanıtıyoruz ve onlardan çok olumlu yanıt alıyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı ve 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında fuar, konferans ve paneller düzenleniyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ