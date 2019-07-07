Nijerya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını imzaladı

Nijerya Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkent Niamey'de düzenlenen 12'nci Afrika Birliği Zirvesi'nde AfCFTA anlaşmasını imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Benin'in de kıtanın gelişmesine katkı sağlamak için anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla sayıda ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip.

Afrika Birliği'nin 1,2 milyar nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası bulunuyor. Üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde etmiş olacak.

Anlaşmayı Eritre dışında tüm Afrika ülkeleri onayladı.

AA