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15 Ağustos 2019 Perşembe 18:05:23 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:07:30

Nijerli Bakan Ankourau: Savunma alanında karşılıklı mutabakat zaptı imzalayabiliriz

Nijerli Bakan Ankourau, "Savunma ve güvenlik konusunda iş birliğinde noksanlıklarımız var. Nijer ordusunun ekipman hibesi konusunda size net bir talepte bulunacağız. Bunu takiben savunma alanında da karşılıklı mutabakat zaptı imzalayabiliriz." dedi.

Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau, "Görüyoruz ki savunma ve güvenlik konusunda iş birliğinde noksanlıklarımız var. Nijer ordusunun ekipman hibesi konusunda size net bir talepte bulunacağız. Bunu takiben savunma alanında da karşılıklı mutabakat zaptı imzalayabiliriz." dedi.

Bakan Ankourau ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Nijer’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinin ardından, ülkesinden yapılan ilk yurt dışı ziyaretin Türkiye’ye gerçekleştirildiğini ve diplomatik ilişkileri daha da ilerletmek istediklerini belirten Ankourau, “Dünya meselelerini beraber daha iyi yönetebilmeyi ümit ediyorum.” dedi.

Mevkidaşı ile daha önce Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir araya geldiklerini, bu görüşmelerde İİT’nin hangi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığına dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ankourau, şöyle konuştu:

“Görüşmelerimiz, İslam ümmetinin ve İslam dünyasının gelişmesi, refahının yükselmesi ve daha görünür olmasına vesile oluşturacaktır. İkili görüşmelerde karşılıklı ivmeyi nasıl sürdürebilir, kalkınmayı ve gelişmeyi nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz, bunları konuştuk.”

SAHEL SORUNLARI

Afrika’nın Sahel bölgesinde durumun kötüleştiğinin görüldüğünü vurgulayan Ankourau, İslam ülkelerinde güvenlik sorunlarının hep var olduğunu söyledi.

Ankourau, Yemen, İran ve Pakistan’ı örnek göstererek, Sahel’in güneyinde artan güvenlik sorunlarının Afrika’nın deniz kıyısı ülkelerine sıçrama tehlikesinin bulunduğunu da aktardı.

Görüşmelerde bu sorunların değerlendirildiğini kaydeden Ankourau, “Özellikle İslam dünyası ülkelerine dair hangi eylemleri gerçekleştirebiliriz, hangi katkılarda bulunabiliriz. Bir istikrar ve barış nasıl sağlanabilir. Bunları konuştuk.” ifadelerini kullandı.

BURS VE TEDAVİDE YÜZDE 50 ARTIŞ

Ankourau, ikili eğitim ilişkileri bağlamında Nijerli öğrencilerin burslarının artırıldığını belirterek, “Eğitimde etkileyici bir artış söz konusu, Nijerli öğrencilerin bursu yüzde 50 oranında artırıldı.” dedi.

Sağlık alanındaki ilişkilerin son durumunu da paylaşan Ankourau, “Nijerli hastalar da Türkiye’de yüzde 50 artışla tedavi görecek. Nijerli hastalar bu sayede Türkiye’deki kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.” dedi.

THY

Bakan, Türk Hava Yolları’nın (THY) sağladığı hizmetle haftanın 7 günü Nijer’in Türkiye ile irtibat içerisinde olduğunu belirterek, THY’nin başkent Niamey’de bir kargo merkezi oluşturabileceğini söyledi.

Ankourau, görüşmeler kapsamında 6 ay içerisinde Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gerçekleştirilmesi kararının alındığını bildirdi.

İkili iş birliğinde güvenlik konusuna ağırlık verilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Ankourau, "Bu konunun hızlandırılması ve örnek teşkil etmesi gerekir. Görüyoruz ki savunma ve güvenlik konusunda iş birliğinde noksanlıklarımız var. Nijer ordusunun ekipman hibesi konusunda desteği olabilir. Nijer olarak size net bir talepte bulunacağız. Bunu takiben savunma alanında da karşılıklı mutabakat zaptı imzalayabiliriz." diye konuştu.

NİJER'İN DESTEĞİ İHTİYACI VAR

Bakan Ankourau, Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gibi konularda Türkiye’nin desteğini yanlarında hissettiklerini kaydetti.

Nijer’in BMGK üyeliği kapsamında hangi öncelikleri sahip olacağına yönelik sorulan soruya Ankourau, ilk aşamada barışa ve dünyadaki istikrara katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Göz ardı edilmiş insanların kalkındırılmasını da hedeflediklerini vurgulayan Ankourau, "“Devletlerimizde barış ve istikrar arayışı, mücadeleye devam etmemiz gereken bir alan. Bir taraftan diplomatik kaynaklara ihtiyacımız var. Bizi de Türkiye’ye getiren sebep budur. Sahel bölgesinde başarılı bir şekilde terörle mücadeleyi önemsiyoruz. Terörle mücadele konusu kolay değil.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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