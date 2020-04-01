New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York şehri bu rakamla, salı günü eyalet genelindeki 1000 ölü rakamını geride bıraktı.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Kovid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

Son 12 saatte 730 kişi hayatını kaydetti



ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif Kovid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de Kovid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölenlerin rakamı 42 bin 151 olarak verildi.

(AA)