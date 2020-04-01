New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti

  • Bist 100
    88786.6
  • Dolar
    6,6360
  • Euro
    7,2825
  • Altın
    340,4100
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi
Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı
Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı
Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı! Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı!
Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum! Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum!
F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek
LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir
YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir
Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz
Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Brent petrolün varili dip yaptı Brent petrolün varili dip yaptı
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı! Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı!
Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup
Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum Fed'in hamlesi sonrası dolarda son durum
Sivas'tan acı haber: Dereye uçan otomobilde 4 kişi öldü! Sivas'tan acı haber: Dereye uçan otomobilde 4 kişi öldü!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Nisan 2020 Çarşamba 07:34:13 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 07:36:49

New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti

ABD’nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken New York şehir merkezindeki ölüm sayısı ise 1000’i geçti

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York şehri bu rakamla, salı günü eyalet genelindeki 1000 ölü rakamını geride bıraktı.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Kovid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

Son 12 saatte 730 kişi hayatını kaydetti

ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif Kovid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de Kovid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölenlerin rakamı 42 bin 151 olarak verildi.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER