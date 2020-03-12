New York Times'tan Türkiye için algı operasyonu!

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini artırdı. Başkan Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıkladı.Trump, İngiltere'nin ise seyahat yasağından muaf tutulduğunu bildirdi.

TÜRKİYE İÇİN KİRLİ ALGI OPERASYONU



Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, ABD merkezli New York Times gazetesi, algı operasyonuna soyundu.

İSTANBUL'DAN CAMİ FOTOĞRAFI KULLANDILAR



NY Times'ın internet sitesinde "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla verilen haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir cami yer aldı.Gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görülüyor.

SEYAHAT KISITLAMASINDAN ETKİLENEN ÜLKELER



Washington yönetiminin kararının kapsadığı ülkeler arasında Türkiye yer almazken, Şengen ülkeleri olarak da bilinen Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre seyahat kısıtlamasından etkilenecek.