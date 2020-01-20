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20 Ocak 2020 Pazartesi 21:22:21 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:33:38

New York Times gazetesi: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş

Gazete, 2009'da Hollanda'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada, Boeing'in sorumluluğunun, baskılar üzerine örtbas edildiğini ve kazanın nedeninin pilotlara yüklendiğini yazdı.

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, 9 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Boeing'in sorumluluğu, baskılar üzerine örtbas edildi ve kazanın sorumluluğu pilotlara yüklendi.  

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.   

Haberde ayrıca 2009'da düşen THY uçağı ile Boeing 737 Max tipi uçaklarla Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar arasında paralellikler olduğu belirtildi.

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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