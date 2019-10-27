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27 Ekim 2019 Pazar 10:49:44 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 10:51:30

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes'i tehdit ettiği ses kayıtları basına sızdı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Başbakan Netanyahu ile Mozes arasında 2014'te yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayımladı.      

Netanyahu'nun eski özel kalem müdürü Ari Harow tarafından kaydedildiği ifade edilen kayıtlarda, Başbakanın Mozes'ten kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapmasını istediği duyuluyor.      

Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan ve kendisine yönelik sert eleştirilerin yer aldığı makale nedeniyle Mozes'i tehdit eden Netanyahu, "Beni devirirsen ben de elimdeki tüm imkanlarla senin peşinden gelirim. Bu benim hayattaki misyonum olur." ifadelerini kullanıyor.      

Haberde, söz konusu kayıtların Netanyahu'ya yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği 2000 numaralı dosyada yer aldığı dile getirildi.      

2000 numaralı dosyada Netanyahu'nun, kendisi ve ailesi lehine haber yapılması için Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes ile gerçekleştirdiği toplantılar yer alıyor. Dosya, Netanyahu ve ailesi hakkındaki olumlu haberlere karşılık Yedioth Ahronoth'un rakibi İsrael Hayom gazetesine baskı yapıldığı iddiasını da barındırıyor.      

Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow, 2000 numaralı dosyanın tanıkları arasında yer alıyor.      

Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı üç ayrı dosya bulunuyor.      

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, bu ay başında üç dosyayla ilgili Netanyahu'nun avukatlarını 4 gün boyunca dinlemişti.      

Yerel basın Mandelblit'in söz konusu dosyalara ilişkin kararını aralık ayında açıklayacağını yazmıştı.      

(AA)

 

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