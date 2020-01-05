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05 Ocak 2020 Pazar 16:26:14 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:40:26

Netanyahu'nun dili sürçtü: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz

Dünyaya kan kusturan Siyonistlerin "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada dili sürçen Binyamin Netanyahu, "İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz" deyiverdi! Bu sözlerden kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır" ifadesiyle sözlerini düzeltti.

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz." dedi.

DİLİ SÜRÇTÜ

İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü. 

Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır.” dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.

80 İLA 90 NÜKLEER SİLAHA SAHİP

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip. 

İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

AA

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