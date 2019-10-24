Netanyahu'dan Gantz'ın görüşme çağrısına olumlu yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in dün akşam hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon görüşmesi davetini kabul etti.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın, rakibi Gantz ile koalisyon pazarlığı yapmak için masaya oturmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun Likud ve Meclis'e giren diğer üç partinin (Şas, Yemina, Birleşik Tevrat) oluşturduğu sağ blok adına koalisyon görüşmelerini yürüteceği vurgulandı.

Gantz'dan Netanyahu'ya liberal birlik hükümeti kurma çağrısı



Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu'nun başarısız olması üzerine dün akşam hükümeti kurma görevini eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a vermişti.

Gantz, görevi aldıktan sonra Rivlin ile yaptığı ortak basın toplantısında Netanyahu'ya liberal birlik hükümeti kurma çağrısı yapmıştı.

Netanyahu, Gantz'ın hükümeti kurma görevini almasından saatler önce Şas, Yemina ve Birleşik Tevrat Partisinin liderleriyle bir araya gelmişti.

Yapılan görüşmede 120 sandalyeli Meclis'te 55 milletvekiline sahip 4 sağ partinin koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmasına karar verilmişti.

Her ne kadar Gantz, koalisyonu kurmak için yeterli çoğunluğun desteğini alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor.

Mavi-Beyaz ve ona destek veren iki sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor.

Gantz da Netanyahu gibi hükümeti kurmakta başarısız olursa ülkede yeniden erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.

Netanyahu koalisyonu kuramamıştı



İsrail'de 17 Eylül'de bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli Meclis'te tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Bunun üzerine Rivlin, partisi Likud ikinci olsa da Meclis'e giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Mavi-Beyaz ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in destek vermemesi nedeniyle Netanyahu'nun yanında yer alan milletvekili sayısı 55'te kalmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu, koalisyonu kurma konusunda başarısız olmuş ve pazartesi akşamı görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

(AA)