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04 Eylül 2019 Çarşamba 22:38:54 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:40:51

Netanyahu'dan El-Halil kentine 'provokatif' ziyaret

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine yaptığı ziyaret, Filistin makamları tarafından "ırkçı ve provokatif" olarak nitelendirildi.

Katil İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, 1929'da patlak veren Burak Devrimi'nin (Yahudilere göre Tarpat Olayları) 90. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine gitti.

Netanyahu, El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni de ziyaret etti.

İngiliz mandasındaki Filistin'de 1929'da yaşanan Burak Devrimi'nde hayatını kaybeden Yahudiler için düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Netanyahu, "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu, hükümetin El-Halil'deki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı hizmetlerden övgü ile bahsettiği konuşmasında, "El-Halil Yahudilerine yeni onlarca konut inşa etme plan ve projelerini onaylayan hükümetimle de gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun El-Halil'e gerçekleştirdiği ziyaret kınanarak, bunun "ırkçı ve provokatif" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Netanyahu'nun 17 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde sağ ve aşırı sağın oylarını almak için El-Halil'e ziyarette bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu apaçık ırkçı ve sömürgeci bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun ziyareti "tehlikeli bir girişim" olarak değerlendirilerek, "Bu ziyaret Müslümanların kutsallarına hakarettir ve tehlikeli bir girişimdir. Amaç bölgeyi neticesi çok büyük olacak bir din savaşına çekmektir." görüşü paylaşıldı.

İsrail ordusu, Netanyahu'nun El-Halil ziyareti öncesi, içinde Harem-i İbrahim'in bulunduğu Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Müslümanların kutsal mabedini geçici süreyle ibadete kapatmıştı.

1994'TEKİ KATLİAMDAN SONRA CAMİNİN YARISI SİNAGOGA ÇEVRİLDİ

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

AA

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