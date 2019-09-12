Netanyahu’nun seçim vaadine sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği yönündeki açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 17 Eylül’de yapılacak genel seçim için Ürdün Vadisi’ni malzeme yapmasına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlıığı, Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak etme” yönündeki beyanlarını “İsrail’in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü” olarak tanımlayarak, “Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsünün asla kabul edilemeyeceğini” bildirdi.
FİLİSTİN’E DESTEK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir.”
IRKÇI DEVLET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin dün paylaştığı mesajında, “Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” ifadesini kullanmıştı.
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