14 Mart 2020 Cumartesi 09:49:27 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:08:49
Netanyahu korona virüsüne mi yakalandı?
Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu’nun basın toplantısında öksürüp burnunu silmesi koronaya mı yakalandı sorusunu akıllara getirdi.
Dünyada koronavirüs paniği var. Birçok siyasi lider ölümcül virüse yakalandı. Şüphelenilen son isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.
BASIN TOPLANTISINDA BURNUNU SİLDİ
Netanyahu, basın toplantısında burnunu sildi ve öksürdü. Görüntü, Netanyahu’nun koronavirüse yakalandığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
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