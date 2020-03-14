Netanyahu korona virüsüne mi yakalandı?

Dünyada koronavirüs paniği var. Birçok siyasi lider ölümcül virüse yakalandı. Şüphelenilen son isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.





BASIN TOPLANTISINDA BURNUNU SİLDİ

Netanyahu, basın toplantısında burnunu sildi ve öksürdü. Görüntü, Netanyahu’nun koronavirüse yakalandığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.







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