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18 Mart 2020 Çarşamba 07:59:45 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:05:35

Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs şüphesi bulunanların karantinaya alınacaklarını söyledi. İsrailli lider günlük 3 bin kişinin teste tabi tutulacağını söylerken, İsrail Sağlık Bakanı "Ne yazık ki binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir" ifadelerini kullandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunanların hiç bir müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacaklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Teknolojik imkanlar kullanılarak virüse yakalananların tespit edileceğini söyleyen Netanyahu, şüpheli vakaların hiç müsamaha gösterilmeden evde karantinaya alınacağını kaydetti.

Netanyahu, günlük 3 bin kişinin teste tabi tutulacağını ve hastanelere de artan vaka sayısına karşılık yeni solunum cihazları temin edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Tov ise "Bugünden başlamak üzere vaka sayısında artış gözleyeceğiz, bu sayı günlük yüzlerce vakaya ulaşacak. Ne yazık ki binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir." dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği duyurulmuştu.

İKİ BAKAN KARANTİNADA

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakan Deri ile Hanegbi’nin, ülkenin güneyindeki Merhavim bölgesinde katıldıkları bir toplantıda Kovid-19 teşhisi konulan bir kişinin de bulunması üzerine karantinaya alındığı belirtildi.

Haberlerde, Kovid-19 teşhisi konulan kişinin Merhavim Belediye Başkanı Shai Hajaj olduğu, toplantıda yer alan milletvekilleri Ram Ben-Barak ile Alon Shuster’in de evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

VAKA SAYISI 337

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıklamıştı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı. Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında bir çok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmiştir.

(AA)

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