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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:38:20 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:43:03

Netanyahu, İran ile doğrudan müzakere önerisini geri çevirdi

Umman 2013 yılında İsrail yönetimine, Tel Aviv ile Tahran arasında doğrudan müzakere için aracı olmaya hazır olduğunu iletti. Ancak Netanyahu İran ile doğrudan müzakereleri reddetti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, Umman 2013 yılında İsrail yönetimine, Tel Aviv ile Tahran arasında doğrudan müzakere için aracı olmaya hazır olduğunu iletti.      

AA'da yer alan habere göre isimleri açıklanmayan 4 İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Umman'ın ara buluculuk önerisinin 16 Haziran 2013'te İran'da yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kazandığı seçimden birkaç hafta sonra geldiği ifade edildi.      

 İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Tamir Pardo'nun öneriyi Netanyahu'ya ilettiği ancak İsrail Başbakanı'nın Umman'ın ülkesiyle İran arasında ara buluculuk yapma teklifini geri çevirdiği kaydedildi.      

Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve eski Umman Sultanı Kabus bin Said ile görüşmüştü.      

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