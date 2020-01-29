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29 Ocak 2020 Çarşamba 07:37:28 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:01:20

Netanyahu: Filistin Devletinin başkenti Ebu Dis beldesi olacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu yüzyılın ihaneti sözde 'barış planı' ile ABD'den onay aldıklarını ifade ederek 'Filistin Devletinin başkenti Doğu Kudüs'teki Ebu Dis beldesi olacak. İsrail ise Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimlerinde egemen olacak' dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (Makan) göre, Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin söz konusu barış planıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"Filistin Devletinin başkenti Doğu Kudüs'teki Ebu Dis beldesi olacak. İsrail ise Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimlerinde egemen olacak." diyen Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldıklarını" vurguladı.

- "ABD Filistinlilerden bazı isteklerde bulundu"

ABD'nin, müzakerelere başlanması için İsraillilerden değil Filistinlilerden talepleri olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bu talepler arasında Gazze'nin silahsızlandırılması, teröristlere (Filistinli tutuklu ve şehit aileleri) maaş ödemesinin durdurulması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) şikayette bulunmaya son verilmesi, İsrail'e karşı provokasyonun durdurulması ve İsrail'in onayı olmadan uluslararası kuruluşlara üye olunmaması yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, ABD'nin, müzakerelere başlanması için "ilhak edilecek yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde Yahudi devletini tanımak, İsrail'in Kudüs'teki egemenliğini tanımak ve geri dönüş hakkından mutlak surette feragat etmek" gibi bazı şartlar öne sürdüğünü bildirdi.

Netanyahu, bu şartlar yerine getirilmeden, Ürdün Vadisi, Yehuda ve Samira bölgelerindeki yerleşim birimlerinin ilhakı hariç Batı Şeria'daki "C bölgesi"nde değişim olmayacağını, şartlar yerine getirilse dahi İsrail'in söz konusu bölgede güvenlik alanında egemenliğini devam ettireceğini vurguladı.

Netanyahu, "C bölgesi"nde 4 yıl boyunca yeni yerleşim birimi inşa etmeme ya da inşaat faaliyetini genişletmeme sözü verdiklerini kaydetti.

- "İsrail 15 yerleşimi egemenlik altına alacak"

İsrail'in büyük yerleşim birimleriyle bağlantısı olmayan 15 yerleşim birimini de egemenliği altına alacağına ve bu bölgelerin genişletilebileceğine değinen Netanyahu, hükümetin pazar günkü toplantısında Ürdün Vadisi ve tüm Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı lehine oy kullanacağını umduğunu söyledi.

İsrail'in sonuç olarak Filistinlilere "sınırlı ve şartlı" bir egemenlik vereceğini vurgulayan Netanyahu, ABD'nin sözde barış planını "Yüzyılda bir gelen ve değerlendirilmesi gereken" bir plan olarak nitelendirdi. 

- Trump'ın sözde barış planı 

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

- C bölgesi

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

AA

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