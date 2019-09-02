Netanyahu’dan işgalcilere ilhak sözü

Benjamin Netanyahu, yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle, Batı Şeria’nın kuzeybatısındaki yasadışı Elkana Yahudi yerleşim birimindeki bir okulda işgalcilere seslendi. Netanyahu burada yaptığı konuşmada, bu yıl 9 Nisan’daki seçim öncesi yaptığı Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhakı vaadini tekrarladı.

HİÇBİRİ BOŞALTILMAYACAK

Bundan sonra hiçbir yasadışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, “Tanrının da yardımıyla tüm yerleşim birimlerine, İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız” ifadesini kullandı.

400 BİN İŞGALCİ VAR

İsrail basını Netanyahu’nun bu vaadini, “Ülkede 17 Eylül’de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım” olarak yorumladı. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasadışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla işgalci ikâmet ediyor.