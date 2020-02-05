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05 Şubat 2020 Çarşamba 10:10:07 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 10:46:06

Netanyahu ile Burhan görüşmüştü! Sudan hükümetinden acil toplanma kararı

Sudan hükümeti, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın Uganda’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini ele almak üzere acil toplanma kararı aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sudan hükümeti, Orgeneral Burhan’ın dün Uganda’nın Entebbe kentinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmesi konusunu görüşmek üzere bugün acil toplantı yapacak.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullanmıştı.

Sudanlı bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, iki liderin Uganda'nın başkenti Kampala'da yaptıkları görüşmelerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından organize edildiğini belirtmiş, Burhan'ın "Netanyahu'nun, ülkesinin terör listesinden çıkarılma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağını" düşündüğü için görüşmeyi kabul ettiğini vurgulamıştı.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Sudan hükümeti de Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıklamıştı.

İsrail, 1967’de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

AA

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