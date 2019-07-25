Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı afet yönetiminden sorumlu müsteşarı Bed Nidhi Khanal, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, son haftalarda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e çıktığını belirtti.

Afetlere bağlı en son ölümlerin, iki gündür aşırı yağışların etkili olduğu Lamjung ve Gulmi bölgelerinde kaydedildiğini aktaran Khanal, ülke genelindeki sel ve toprak kaymalarında 67 kişinin yaralandığını, 41 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

Acil durum yetkilileri, bazı nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli boyuta çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yerel medyada, Rautahat bölgesinin bazı kesimlerinin aşırı yağışların ardından sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Salgın hastalık endişesi

Yerel basında geçen hafta çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, ülkede 11 Temmuz'dan itibaren devam eden muson yağmurlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 88 kişinin öldüğünü, 31 kişiden de haber alınamadığını açıklamıştı.

Nepal'in 31 bölgesini etkileyen şiddetli yağışlarda, en çok etkilenenlerin Lalitpur, Bhojpur ve Rautahat bölgeleri olduğu aktarılmıştı.

Ülkede sellerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması nedeniyle salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe edildiği kaydedilmişti.

AA