Neonazilerden camiye saldırı planı

Siena şehrindeki bir camiye saldırı düzenleneceğine yönelik ihbar üzerine harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri, bir evle depoya baskın yaptı. Baskında çok sayıda tüfek, tabanca, bomba ve Nazi bayrağı ele geçirildi.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Operasyonda, Andrea Chesi (60) ve oğlu Yuri (22), gözaltına alındı. Zanlıların, şehirdeki Colle Val d'Elsa Camii’ne bombalı saldırı düzenlemeyi planladıkları öğrenildi. Faşist bir örgüte üye oldukları tespit edilen baba oğlun, patlayıcı madde bulmak için, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombaları dahi aradıkları belirlendi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

HERKES KINAMALI

Cami yetkilileri, saldırıyı engelledikleri için İtalyan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bir bildiri yayınlayan İtalya İslami Topluluklar Birliği (UCOII), “Aşırılıkçılık ve sağcı terörizm, gerçek bir tehlike oluşturuyor. Herkesin kınamasını bekliyoruz” dedi.