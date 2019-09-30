Neonaziler iç savaş istiyor

Sol Parti’nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıt, Almanya’da aşırı sağcılar arasında silahlanmanın arttığını ortaya koydu. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD’in konuya ilişkin yaptığı habere göre, geçen yıl aşırı sağ kaynaklı işlenen suçlarda ele geçirilen silah sayısında büyük artış oldu.

İKİ KAT ARTIŞ VAR

Buna göre, 2018 yılında 563 aşırı sağ kaynaklı suç kaydedildi, bunların 235'inin şiddet eylemi olduğu belirtildi. Polisin bu vakalara ilişkin operasyon ve soruşturmalarında toplam 1091 silah ele geçirildi. 2017 yılında ise aşırı sağ kaynaklı suçlarda ele geçirilen silah sayısı 676 olmuştu.

TERÖR SALDIRILARI

Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, patlayıcı ve yanıcı aygıtlar, havalı tabanca, ses tabancası ve göz yaşartıcı gaz bulunuyor. Sol Parti Genel Başkanvekili Martina Renner, ele geçirilen silahların, aşırı sağcı terör ihtimalinin arttığını gösterdiğini belirtti. Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent ise “Hedefleri, azınlıkları ve farklı düşünenleri sindirmek. Hatta aşırı sağcı bazı gruplar iç savaş istiyor” dedi.