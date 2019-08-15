15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:34:46
Nefret mektubu için özür dilediler
Yeni Zelanda’da, iki camiye saldıran ve 51 kişiyi katleden ırkçı terörist Brenton Tarran’ın, geçtiğimiz gün Rusya’da Adam isimli kişiye 6 sayfalık mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.
İçeriğinde kin ve nefret söylemlerinin olduğu 6 sayfalık mektup, sosyal medya hesaplarından paylaşılmış, mektubun gönderilmesine izin veren hapishane yönetimi büyük tepki toplamıştı. Hapishane yönetimi dün bir özür mesajı yayımladı.Ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, yaptığı açıklamada, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.
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