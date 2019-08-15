Nefret mektubu için özür dilediler

İçeriğinde kin ve nefret söylemlerinin olduğu 6 sayfalık mektup, sosyal medya hesaplarından paylaşılmış, mektubun gönderilmesine izin veren hapishane yönetimi büyük tepki toplamıştı. Hapishane yönetimi dün bir özür mesajı yayımladı.Ülkedeki cezaevlerinden sorumlu kurumun yöneticisi Christine Stevenson, yaptığı açıklamada, mektubun gönderilmesine izin verilmesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.