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01 Aralık 2019 Pazar 21:41:07 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 21:44:20

Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

Irak’ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binasının yeniden ateşe verildiği belirtildi.

Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.

Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

İran Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan ve Irak hükümetine diplomatik misyonlar ile diplomatların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatan Musevi, "İran'ın şiddetli itiraz protestosu, Irak'ın Tahran'daki Büyükelçisi'ne iletildi." ifadesini kullandı.

Musevi, Irak hükümetinden saldırganlara yönelik sorumlu, kararlı ve etkili hareket etmesini beklediklerini belirtti. 

Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

(AA)

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