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09 Mart 2020 Pazartesi 12:22:10 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:24:27

Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu

Polonya'da Nazilerin insanlığa karşı işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Albümü satın alan kişi, kötü kokudan rahatsız olup analiz yaptırdı. Polonya'nın Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nde çalışan araştırmacılar, albümün insan derisinden yapıldığını kanıtladı. O deri, Hitler'in ilk toplama kampında öldürülen bir kurbana ait çıktı.

Kan donduran olayın arkasında, adlarını dünyaya kötü şöhretleriyle duyurmuş bir çiftin olduğu tahmin ediliyor.

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi’nde görevli araştırmacılar, insan derisiyle kaplanmış bir fotoğraf albümü bulduklarını duyurdu.

Yetkililer ortaya çıkan albümün muhtemelen Almanya'nın Buchenwald toplama kampından geldiğini ve mahkumların vücut parçalarını ele geçirmekle tanınan bir karı-koca tarafından üretildiğini kaydetti.

Times of Israel’in haberine göre müzenin koleksiyon birimi başkanı Elżbieta Cajzer, böyle bir albümün hazırlanmasının arkasında kimlerin olabileceğine açıklık getirirken, “İnsan cildinin bir üretim malzemesi olarak kullanılması, kocasıyla birlikte adını tarihe Buchenwald kampındaki katiller olarak yazan Ilse Koch’la doğrudan ilişkili” diye ekledi.

Albüm kapağının laboratuvarda koleksiyonlarda yer alan benzer nesnelerle karşılaştırılarak deriden yapıldığını belirleyen müze, söz konusu albümün 100’den fazla fotoğraf ve kartpostal koymaya uygun hazırlandığını ve içindeki görüntülerin çoğunun manzara tasviri olduğunu belirtti.

Müze yönetimi, Bavyeralı bir aileye ait albümün bu kişilere Buchenwald’daki bir personel tarafından verildiğini aktardı.

Holokost (Yahudi Soykırımı) kurbanları anısına Kudüs’te açılan Yad Vashem müzesine göre, bu çiftin kamptaki mahkumlara karşı zalimlikleriyle tanındığı ve Ilse Koch’un ata binip mahkumları kırbaçladığı belirtiliyor.

Karl Koch Ağustos 1937'de Buchenwald'ın komutanlığına atanırken, eşi Ilse de kampın müfettişliği yaptı.

Eylül 1941’de Majdanek kampına transfer edilen çiftin burada dövmeli insan derilerini ve kafataslarını toplama başladığı, Ilse Koch’un ayrıca yaşayan insan derisi tercih ettiği iddia ediliyor.

İkili zimmete para geçirme, yetkilileri tehdit etme ve diğer suçlardan 1943’te tutuklandı. Karl 1945’te Nazi subayları tarafından idam edilirken, o dönem suçlamalardan aklanan eşiyse savaş sonrası ABD tarafından tutuklanıp ömür boyu hapse mahkum edildi, 1967’deyse hücresinde intihar etti.

Buchenwald’dan sağ çıkmayı başaranlarsa, insan derisinin ciltlemeden cüzdana kadar pek çok üründe kullanıldığını söylüyor.

(Independent Türkçe)

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