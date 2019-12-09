Nazi yazara tepki büyüyor

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye, 1990’lı yıllarda Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve soykırımdan sorumlu tutulan Slobodan Miloşeviç’e destek verdiği gerekçesiyle gösterilen tepkiler büyüyor. Kosova’nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, İsveç’in başkenti Stockholm’de 10 Aralık’ta yapılacak ödül törenini boykot edeceklerini duyurdu.

‘SOYKIRIMA İNANMIYORUM’

Peter Handke 1990’lı yıllarda, eski Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırpları açıkça destekleyen az sayıdaki Batılı isimden biriydi. Kosova’da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de, “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” ifadelerini kullanmış ve Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti. Handke, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç’i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

NOBEL KOMİTESİ DE BÖLÜNDÜ

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi’nin 2 üyesi de ödülün Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmiş, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı. Yazarlar ve siyasetçiler de tepki gösterirken, ödül kararının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi 60 binden fazla kişi imzalamıştı. Türkiye’den de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı tepkilerini dile getirmişti.