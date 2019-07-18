NATO'dan yeni açıklama: Daha fazlasına hazır olun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu yılın başında ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Anlaşmadan çekilen ABD yerine Rusya'ya seslenen Stoltenberg, INF'nin bir şekilde kurtarılması çağrısında bulundu.

Rusya'nın pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Stoltenberg, "İttifak daha fazla Rus füzesi olmayan bir dünya için hazırlık yapmalı" dedi.

RUSYA'YA GÖZDAĞI

Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar herhangi bir eylemde bulunmaması halinde, ittifakın hava ve füze savunmasına yönelik yeni tatbikatlar için hazır olduğunu söyledi.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını açıkladı.