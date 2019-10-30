NATO'dan şaşırtan hamle! Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı
NATO, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bir gazeteciyi, resmi Twitter hesabı üzerinden engelledi.
Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, terör örgütü YPG/PKK destekçisi birçok gazeteci, karalama kampanyası yapıyor ve özellikle sosyal medya üzerinden dünyayı yanlış bilgilendirerek, manipüle etmeye çalışıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN GAZETECİYE BLOK
Bu gazetecilerden biri olan Tobias Huch, NATO'nun resmi Twitter hesabına erişimi engellendi.
Terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Huch, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirdiği sebebiyle NATO'nun resmi Twitter hesabı tarafından bloklandığını söyledi.
Twitter üzerinde resmi kurumlara ait hesapların, bir kişiyi bloklaması çok nadirdir.
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