12 Temmuz 2019 Cuma 14:10:16 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:14:42
NATO'dan S-400 açıklaması: Endişeliymiş!
S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye'ye gelişi ile ilgili NATO yetkilisinin, 'endişeliyiz' dediği belirtildi.
ABD TV kanallarından CNN´e konuşan NATO yetkilisinin, "Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz" dediği belirtildi.
DHA
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- NATO'dan S-400 açıklaması: Endişeliymiş!
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