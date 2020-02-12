  • Bist 100
    120049
  • Dolar
    6,0495
  • Euro
    6,5774
  • Altın
    304,3760
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı ABD'den İdlib konusunda 'Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz' mesajı
Feci şekilde can verdi! Çifti ölüm ayırdı Feci şekilde can verdi! Çifti ölüm ayırdı
Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı
Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama
ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm
ABD Hava Kuvvetleri'nde başörtüsü ve sakal serbest ABD Hava Kuvvetleri'nde başörtüsü ve sakal serbest
13 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler 13 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda
Esed rejimi İdlib'de 'Soçi sınırlarını' yok sayıp kitlesel sürgün yaptı Esed rejimi İdlib'de 'Soçi sınırlarını' yok sayıp kitlesel sürgün yaptı
Düzensiz göçmenleri gemiden indirmeyen Salvini'nin yargılanmasının önü açıldı Düzensiz göçmenleri gemiden indirmeyen Salvini'nin yargılanmasının önü açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda
Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime kar engeli Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
Libya Başbakanı Serrac'dan uluslararası topluma çağrı: Hafter, Berlin Konferansı kararlarını ihlal etti Libya Başbakanı Serrac'dan uluslararası topluma çağrı: Hafter, Berlin Konferansı kararlarını ihlal etti
Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar sevk edildi
Tüpraş'ın üretimi 2019'da yüzde 9 arttı Tüpraş'ın üretimi 2019'da yüzde 9 arttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını artıracak 8 adım Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını artıracak 8 adım
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Orta Doğu'da daha fazlasını yapmaya kapasitesi var NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun Orta Doğu'da daha fazlasını yapmaya kapasitesi var
BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı
Devrik Sudan lideri Beşir’in avukatı: UCM’ye teslim kararı siyasi intikam Devrik Sudan lideri Beşir’in avukatı: UCM’ye teslim kararı siyasi intikam
Giresun'da eğitime kar engeli Giresun'da eğitime kar engeli
BM, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı BM, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki rejim saldırılarına tepki İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki rejim saldırılarına tepki

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:23:18 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 22:33:59

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de artan tansiyona ilişkin, "Rusya destekli Esed rejimine, masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

"İdlib'de artan askeri tansiyon toplantıda hangi ölçüde gündeme geldi? NATO'dan üyesi Türkiye'ye bu konuda somut destek bekleniyor mu?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "İdlib'deki durum bugünkü görüşmede gündeme geldi. Şu anda (bölgede) gördüklerimiz, acımasızca kullanılan şiddetin, masum sivillere karşı aşırı saldırıların ve sivil hedeflerin ayrım gözetilmeksizin bombalanmasının sonucudur. Bunu kınıyoruz çünkü kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Stoltenberg, "Rusya destekli Esed rejimine masum insanların yaşamına mal olan tüm bu saldırıları durdurması" çağrısında bulundu.

NATO'nun Türkiye'ye destek verdiğini anımsatan Stoltenberg, buna örnek olarak, "Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendiren bazı kapasiteleri" gösterdi.

Stoltenberg, İdlib'deki durumdan son derece endişe duyduğunu da aktardı.

IRAK EĞİTİM SİYONU GENİŞLETİLECEK

Stoltenberg, bugün, NATO savunma bakanlarının, "İttifakın Irak eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda prensipte anlaştığını" duyurdu.

NATO'nun ilk planda terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı eğitim faaliyetlerini devralacağını anlatan Stoltenberg, bu ilk adımın ötesinde ne yapabileceklerini de görüştüklerini dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'nun Bağdat hükümetinin davetiyle ülkede bulunduğunu ve hükümet istediği sürece burada kalacağını vurguladı.

Genel Sekreter, müttefiklerin daha geniş planda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da neler yapabileceğinin de görüşüldüğünü kaydetti.

NATO, Temmuz 2018'de Bağdat hükümetinin talebi üzerine, Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.

Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonunun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.

NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

NATO, ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici değiştirmişti.

"AFGAN BARIŞ SÜRECİ"

Stoltenberg, Afganistan'da ABD öncülüğündeki barış görüşmelerine "tam destek" verdiklerini belirterek, Taliban'ın da bu süreçte şiddeti azaltma iradesi göstermesi gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasındaki iş birliğinin değerlendirileceğini kaydetti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER