NATO'dan İdlib krizi hakkında flaş açıklama

İdlib'te tansiyon git gide yükseliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

"İdlib'deki durum son derece endişe verici" diyen Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.

''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.