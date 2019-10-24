NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor

NATO Savunma Bakanları, bugün 2 sün sürecek toplantıları için Brüksel'de bir araya gelecek. Bakanların gündem maddelerinin başında Türkiye'nin Suriye'de 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başta ABD ve Fransa olmak üzere NATO üyeleri ile Ankara arasında yaşanan gerilim var.

Savunma bakanlarının, ateşkesin sağlanmasının ardından sahadaki durumu, değişen koşullar çerçevesinde DAEŞ ile mücadelenin nasıl devam ettirileceğini, Almanya'nın kuzeydoğu Suriye'de uluslararası güç tarafından kontrol edilecek bir güvenli bölge kurulması önerisini ve NATO'nun Türk hava sahasının korunması konusunda alınacak kararları ele alması bekleniyor.

NATO SEKRETERİ: ÖNCELİĞİMİZ SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının gündemiyle ilgili olarak dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzeydoğu Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin öncelikli olarak görüşüleceğini, müttefiklerin bu konuda "açık ve dürüst" bir tartışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

Stoltenberg'in atıfta bulunduğu son gelişmeler ise Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD olmak üzere birçok müttefik ülkeden gelen tepkiler ile 17 Ekim'de ABD, 22 Ekim'de de Rusya ile varılan anlaşmalar olarak değerlendiriliyor.