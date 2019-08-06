NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim

Stoltenberg, Yeni Zelanda ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ittifakında kalmayı sürdüreceğine inandığını, örgüt olarak böyle bir ihtimal görmedikleri için buna yönelik hazırlık yapmadıklarını kaydetti.

ABD'nin NATO'da kalmasını iki tarafın da desteklediğini vurgulayan Stoltenberg, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını artırarak bunu fiilen gösterdiğini ifade etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi diğer ülkelerin birliğe daha fazla katkı yapma çağrısının ise karşılık bulacağını dile getirdi.

New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de üst düzey danışmanları ile birçok defa NATO'dan çekilmeyi tartıştığını yazmıştı.

(AA)