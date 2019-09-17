NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıyla ilgili, "Küresel enerji arzında aksamaya neden olan gelişmeler tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendiriyor. Gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Küresel enerji arzında aksamaya neden olan gelişmeler tüm NATO müttefiklerini açık bir şekilde endişelendiriyor. Gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Stoltenberg, bu tür olayların bölge güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit ettiğinin altını çizdi.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı



Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

(AA)