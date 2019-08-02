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02 Ağustos 2019 Cuma 19:02:38 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:16:51

'NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi almasına ilişkin, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ABD ile Patriot füze savunma sistemi alma ihtimali konusunda yürüttüğü görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, İtalya ve Fransa ile de füze savunma sistemleri konusunda müzakere halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 sisteminin, NATO üyelerinin sistemine entegre edilme ihtimaline yönelik soruya Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor." yanıtını verdi.

RUSYA'IN İNF'DEN ÇEKİLMESİ

ABD'den sonra Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine de değinen Stoltenberg, ABD'nin INF'den çekilmesinin tüm NATO müttefikleri tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Çünkü hiçbir anlaşma tek tarafın uyması halinde efektif olmayacaktır. Rusya anlaşmadan feragatin tek sorumlusudur." diye konuştu.

INF'nin iptalinin ardından NATO'nun "Avrupa'ya nükleer silah yerleştirmeyeceğini" belirten Stoltenberg, müttefiklerin yeni bir silahlanma yarışından yana olmadığını kaydetti.

Stoltenberg, müttefiklerin, etkili uluslararası silahların kontrolü, yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Rusya'nın yaptığının aynısını yapmayacağız. Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. NATO aynı zamanda, Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığı sürece yapıcı ilişkiler kurma yönündeki isteğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den, tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

(AA)

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