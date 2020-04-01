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01 Nisan 2020 Çarşamba 12:45:04 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:25:18

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs krizi nedeniyle yarın toplanıyor. Öte yandan Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yaptığı tıbbi yardıma NATO'dan övgü geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Covid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor. Kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yapıyor.

Dünyada 42 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve 860 binden fazla insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle NATO harekete geçti.

ACİL OLARAK TOPLANIYOR

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor.

Türk uçağını paylaşarak övdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya Avrupa Birliği (AB) sırtını döndü.

İspanya ve İtalya'ya ise yardım eli Türkiye'den uzandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı bu iki ülkeye tıbbi yardımları ulaştırmak için Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları öven NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, paylaştığı mesajda "NATO dayanışması faaliyette: Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte Daha Güçlü" ifadelerini kullandı.

KARARGAHTA 5 KİŞİDE VİRÜS BELİRLENDİ

30 Mart itibarıyla Brüksel'de NATO karargahındaki personelden Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 5'e ulaştı. Tam sayı belirtilmese de dünyanın farklı yerlerindeki misyonlarda görev alan askeri personel arasında da vakaların bulunduğu bildirildi. Karargahta, personel ve toplantı sayısı azaltılırken, zaruri olmayan iş seyahatleri de yasaklandı.

İPTAL EDİLEN TATBİKATLAR

ABD'nin kriz anında Avrupa'ya asker ve teçhizat sevkiyatını tatbik eden "Defender-Europe 20", ilk etkilenen tatbikatlardan biri oldu. ABD, Avrupa'ya sevkiyatın durdurulacağını ve tatbikatın bazı kısımlarının iptal edileceğini duyurdu.Norveç'te 9 Mart'ta başlayan "Exercise Cold Response 20" tatbikatı da durduruldu. Tatbikat, Rusya sınırı yakınlarında ABD ile 8 farklı üyeden yaklaşık 15 bin NATO askerinin katılımını ve zorlu koşullarla soğuk havada eğitim yapmasını öngörüyordu.NATO müttefiklerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle iptal edilen diğer bazı tatbikatlar ise "Dynamic Front", "Saber Strike" ve "Swift Response" oldu.

(DHA)

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