NATO, Irak eğitim misyonunun çalışmalarını durdurdu

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası Irak eğitim misyonunu askıya aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin bölgedeki süreçler üzerindeki etkileri devam ediyor.

NATO Genel Merkezi'nden bir kaynağın Rus basınına yaptığı açıklamaya göre İttifak, Irak ordusu için personel yetiştirdiği eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Sputnik