NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Londra'da yapılacak olan NATO zirvesinde öncelikle terörle mücadele ele alınacak" dedi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

NATO ülkelerinin terörle mücadelede ikiyüzlü tutumuna Türkiye'den sert tepki gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" ifadelerini kullanmıştı.