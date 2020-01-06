  • Bist 100
    111413
  • Dolar
    5,9674
  • Euro
    6,6776
  • Altın
    303,1560
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İran açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İran açıklaması
Juventus'u Ronaldo sırtladı Juventus'u Ronaldo sırtladı
Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü Türkiye Rusya ve İran güvenlik yetkilileri Orta Doğu ve Libya’yı görüştü
İran’ın başkenti Tahran’da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi İran’ın başkenti Tahran’da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Bakırköy'de dehşet saçan sürücüyle ilgili flaş gelişme Bakırköy'de dehşet saçan sürücüyle ilgili flaş gelişme
TEM'de trafiği kilitleyen kaza TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Marcelo Saracchi: Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum Marcelo Saracchi: Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum
Kartal AİHL'de Kış Etkinlikleri Başlıyor Kartal AİHL'de Kış Etkinlikleri Başlıyor
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku kayboldu Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku kayboldu
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta
Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor
Beyaz Saray: Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor Beyaz Saray: Trump hala İran ile nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor
İDO, bazı seferlerini iptal etti İDO, bazı seferlerini iptal etti
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu
Atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor Atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor
İstanbul'da simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'den de zam talebi geldi İstanbul'da simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'den de zam talebi geldi
Mukteda es Sadr, ABD'ye Kasım Süleymani'nin sahadaki konumunu mu sızdırdı? Mukteda es Sadr, ABD'ye Kasım Süleymani'nin sahadaki konumunu mu sızdırdı?
MEB'e 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı MEB'e 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı
Fatih Terim, Seri ile görüştü: Sana güveniyorum! Fatih Terim, Seri ile görüştü: Sana güveniyorum!
MSB: Teröristlerce, masum siviller için tuzaklanmış EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi MSB: Teröristlerce, masum siviller için tuzaklanmış EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
ABD-İran arasındaki gerginlikte dikkat çeken Irak detayı ABD-İran arasındaki gerginlikte dikkat çeken Irak detayı
Yerli ve milli Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav geliyor Yerli ve milli Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 19:36:53 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 19:37:44

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İran açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; "Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmalı. Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin uluslararsı arenada etkileri sürerken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Stoltengerg, "NATO müttefikleri İran'ın bölgedeki radikal gruplara destek vermesinden endişeli" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ